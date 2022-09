Meer nieuwe auto’s in augustus, Kia het populairst

Het aantal auto’s dat in augustus op kenteken is gezet, lag 9,2 procent hoger dan een jaar eerder. In totaal kwamen er 23.638 nieuwe personenauto’s bij, melden RAI Vereniging, BOVAG en RDC datacenter, die de autoverkopen maandelijks bijhouden. Kia was het populairste merk afgelopen maand.

Na de eerste acht maanden liggen de autoverkopen in Nederland nog achter op vorig jaar. De net geen 200.000 auto’s die er dit jaar bijkomen, betekenen een daling van 5,6 procent ten opzichte van 2021. Leveringsproblemen van onderdelen zoals chips blijven de auto-industrie parten spelen. Veel auto’s hebben dan ook een lange levertijd.

Kia leverde in augustus 2741 auto’s af, ruim 500 meer dan Volkswagen en Toyota. Het Zuid-Koreaanse merk staat ook met twee auto’s in de top vijf van meest verkochte modellen. De kleine Picanto is de nummer vier en SUV Niro staat op de vijfde plaats.

De Peugeot 208 was de meest verkochte auto in augustus. Daarvan werden er 865 op kenteken gezet. De Opel Corsa, het broertje van de Peugeot 208, staat op de tweede plaats. De Volkswagen Polo is de nummer drie.