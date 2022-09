Recordjaar voor Frans drankenconcern Pernod Ricard

Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft een recordjaar achter de rug. De producent van onder meer Martell cognac, Absolut vodka, Jameson whiskey en Malibu likeur zag de vraag naar dranken in al zijn markten toenemen en in het bijzonder bij de divisie Travel Retail, doordat er weer meer mensen met vakantie gingen en taxfree konden shoppen op bijvoorbeeld luchthavens. Ook in de horeca werd er meer afgezet.

Het bedrijf benadrukt dat de reisactiviteit door Chinezen nog altijd beperkt wordt door de coronamaatregelen. De omzet bij Travel Retail zal naar verwachting volgend jaar pas weer op het niveau van voor de coronapandemie zijn.

Pernod Ricard sloot zijn boekjaar dat loopt tot en met juni af met een omzet van 10,7 miljard euro. Dat was een vijfde meer dan een jaar eerder toen er meer coronamaatregelen van kracht waren. Naast de hogere verkopen droegen ook hogere prijzen bij aan de recordomzet. Daarbij merkte het concern dat de thuisdrinkers ook likeuren en whiskey bleven inslaan, ondanks de heropening van de horeca.

De winst van het bedrijf steeg met 53 procent tot bijna 2 miljard euro. Het concern wist meer drank met hogere marges te verkopen. Daarnaast heeft Pernod Ricard de kosten omlaag gekregen. Ook wisselkoerseffecten pakten gunstig uit voor het concern.

Pernod Ricard is naar eigen zeggen het op één na grootste wijnen- en drankenconcern ter wereld. De dranken worden gedistribueerd in meer dan 160 landen wereldwijd. De komende jaren mikt het bedrijf op verdere groei.