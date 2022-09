Shell stapt definitief uit groot Russisch lng- en olieproject

Shell zal geen belang nemen in het grote Russische olie- en gasproject Sakhalin-2 waarvan het bedrijf eerder mede-eigenaar was. De Russische president Vladimir Poetin bepaalde deze zomer per decreet dat alle rechten in het winningsproject voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en olie overgingen naar een nieuwe Russische onderneming. Shell blijft nu met lege handen achter na de ingreep van het Kremlin.

Voorheen bezat Shell 27,5 procent van Sakhalin-2, maar het bedrijf schreef dit belang al volledig af. Dat kostte het Britse olie- en gasbedrijf 1,6 miljard dollar. Shell heeft volgens oude contracten nog wel recht op lng dat door Sakhalin-2 wordt geproduceerd. Het bedrijf zegt op dat vlak de “opties in lijn met relevante juridische vereisten en overeenkomsten” te bestuderen.

Shell maakte vlak na de Russische inval in Oekraïne bekend volledig te vertrekken uit Rusland. Sakhalin-2 was naast Shell ook deels in handen van de Japanse concerns Mitsubishi en Mitsui. Gazprom was voor meer dan de helft eigenaar. Mitsui kreeg eerder deze week toestemming van de Russische regering om een belang van 12,5 procent te nemen in de nieuwe eigenaar van het project, Sakhalin Energy.

Het meeste gas van Sakhalin-2 gaat naar Japan, dat sterk afhankelijk is van Rusland voor zijn energievoorziening. De Japanners hebben ook aangegeven hun belangen in het gasproject te willen behouden. Zuid-Korea en Taiwan zijn ook belangrijke afnemers van Sakhalin-2.