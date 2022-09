Sri Lanka bereikt akkoord met IMF over lening

Sri Lanka heeft een voorlopig akkoord bereikt met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over een lening. De Aziatische eilandstaat verkeert al maanden in een diepe economische en politieke crisis. Met de lening van 2,9 miljard dollar, omgerekend een vergelijkbaar bedrag in euro’s, kan een begin worden gemaakt met het stabiliseren van de economie.

De situatie in Sri Lanka verslechterde begin dit jaar snel na de Russische inval in Oekraïne. Wereldwijd schoten toen de prijzen van olie en gas omhoog en dat leidde tot tekorten in het land. Nog altijd zijn er te weinig brandstoffen, maar ook aan voedsel en andere basisgoederen zoals kookolie is er een gebrek in het land.

Dat leidde tot een opstand tegen de politieke leiding, waarbij president Gotabaya Rajapaksa in juli het land ontvluchtte. Aan zijn opvolger Ranil Wickremesinghe is het nu om de problemen van het land te helpen verminderen. De lening van het IMF helpt daarbij, maar als voorwaarde moet Sri Lanka wel de nodige hervormingen doorvoeren. Bovendien heeft Sri Lanka voor haast 30 miljard dollar aan schulden uitstaan.

Japan heeft aangeboden om gesprekken met grote crediteuren als India en China over de herstructurering van die schuld te leiden. Het IMF roept alle schuldeisers op om samen te werken omdat anders de kans bestaat dat Sri Lanka’s crisis wordt vergroot en het land helemaal niet zal kunnen terugbetalen.