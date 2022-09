Suezkanaal even geblokkeerd door vastgelopen olietanker

Het Suezkanaal in Egypte werd woensdagavond enkele uren geblokkeerd door een vastgelopen olietanker. De Affinity V had problemen met het roer waardoor de bemanning de controle over het schip verloor en het vaartuig aan de grond liep. Even na middernacht Nederlandse tijd meldde de Kanaalautoriteit dat het schip weer vlotgetrokken was.

Daarmee werd een situatie zoals in maart vorig jaar voorkomen. Toen kwam het enorme containerschip Ever Given overdwars in het smalste deel van het Suezkanaal vast te liggen door harde zijwinden. Pas na een week kon dat schip toen worden vlotgetrokken. Honderden schepen aan weerszijden van het kanaal lagen toen inmiddels in een lange file te wachten.

Het Suezkanaal tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee is een cruciale route tussen Europa en AziĆ«. Ongeveer 10 procent van alle zeevaart op aarde gaat door het kanaal. De weeklange blokkade door de Ever Given kostte dan ook miljarden euro’s aan misgelopen handel, schatten verzekeraars in.

Na de situatie met de Ever Given besloot Egypte, dat door de blokkade meer dan 10 miljoen euro verloor, het zuidelijke deel van het kanaal te gaan verdiepen en verbreden.