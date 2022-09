Aluminiumfabriek Aldel legt productie stil

Aluminiumfabriek Aldel legt de productie van de fabriek bij Delfzijl tijdelijk stil. De aluminiumsmelter spreekt van een “noodzakelijk” besluit vanwege de “torenhoge energieprijzen en een gebrek aan overheidssteun”.

Het besluit is genomen in overleg met de ondernemingsraad en andere betrokken partijen. De fabriek wordt in een waakvlamstand gezet. Door de productie gecontroleerd stil te leggen moet het mogelijk zijn snel weer op te starten wanneer de omstandigheden verbeteren. Er werken ongeveer tweehonderd mensen bij de fabriek.

Het bedrijf verkeert al langer in zwaar weer. Eind vorig jaar moesten al zo’n 120 mensen vertrekken bij Aldel toen directeur Chris McNamee het bedrijf overnam van de Amerikaanse investeringsmaatschappij York Capital. Met die overname werd toen een dreigend faillissement afgewend. Ook toen speelden hoge energieprijzen het bedrijf parten.

Meer bedrijven zien zichzelf de laatste tijd genoodzaakt om de productie terug te schroeven. Zo besloot Nyrstar zijn zinksmelterij in het Noord-Brabantse Budel op de waakvlamstand te zetten. Ook de Noorse kunstmestproducent Yara heeft de productie op een lager pitje gezet.