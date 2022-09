Amerikaanse banengroei valt terug na sterke aanwas in juli

In de Verenigde Staten zijn er in augustus 315.000 banen bijgekomen. Daarmee groeide de arbeidsmarkt van de grootste economie ter wereld iets harder dan verwacht. De banengroei viel wel terug na de verrassend sterke aanwas in juli. Ook nam de werkloosheid toe.

Economen gepeild door persbureau Bloomberg rekenden in doorsnee op zo’n 300.000 nieuwe banen in augustus. In juli kwamen er een herziene 526.000 nieuwe banen bij. Volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics nam het werkloosheidspercentage toe tot 3,7 procent, doordat meer mensen op zoek gingen naar werk. Een maand eerder was de werkloosheid nog 3,5 procent. Economen hadden gerekend op een ongewijzigd percentage.

De situatie op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de centralebankenkoepel meer ruimte om de rente verder te verhogen. Om de torenhoge inflatie in te dammen is de Fed al bezig de rente snel te verhogen. Mogelijk gaat de Fed later deze maand de rente opnieuw verhogen, met driekwart procentpunt.