Betalingsbedrijf Adyen koploper in hogere AEX, Philips omlaag

De AEX-index op het Damrak ging vrijdag omhoog, waarmee wat herstel werd getoond van de flinke verliezen een dag eerder. Beleggers wachten vooral op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat later op de dag komt. In de hoofdindex op Beursplein 5 ging betalingsbedrijf Adyen aan kop. Zorgtechnologiebedrijf Philips was hekkensluiter bij de hoofdfondsen.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,5 procent hoger op 670,35 punten. De MidKap steeg 1 procent tot 916,76 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1,3 procent vooruit.

Het Amerikaanse banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. De centrale bank is bezig de rente in de Verenigde Staten agressief te verhogen om zo de hoge inflatie aan te pakken. Op de financiƫle markten zijn er zorgen dat die renteverhogingen tot een economische recessie kunnen leiden.

Adyen boekte een koerswinst van 2 procent en stond bovenaan de AEX. Shell profiteerde van de hogere olieprijzen en werd 1,5 procent hoger gezet. Persbureau Reuters kwam met het bericht dat topman Ben van Beurden van Shell volgend jaar gaat aftreden. Van Beurden is sinds januari 2014 topman bij het olie- en gasconcern.

Philips was de grootste daler met een min van 1,4 procent. Het bedrijf betaalt openbaar aanklagers in de VS ruim 24 miljoen dollar wegens vermeende misleiding van Amerikaanse zorgverzekeringsprogramma’s. Met de schikking zetten het zorgtechnologiebedrijf en justitie in de VS een punt achter de kwestie. Aanklagers beschuldigden een dochteronderneming van Philips ervan leveranciers van medische apparatuur te hebben omgekocht.

In de MidKap zette de Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost zijn opmars door met een winst van meer dan 8 procent. Donderdag steeg de koers al bijna 9 procent na goed ontvangen resultaten.

Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent meer op 88,34 dollar en Brentolie werd ook 2 procent duurder, op 94,18 dollar per vat. De euro noteerde op 1,0014 dollar, tegen 0,9940 dollar bij het slot van de Europese beurzen een dag eerder.