Bloomberg: EC wil bedrijven dwingen tot voorrang Europese orders

De Europese Commissie wil de mogelijkheid krijgen om bedrijven tijdens tijden van crisis te dwingen eerst hun orders binnen de Europese Unie te leveren. Zouden ze dat niet doen, dan zou de commissie die bedrijven kunnen beboeten, schrijft persbureau Bloomberg dat plannen van de commissie inzag. Het zou vooral gaan om goederen die relevant zijn voor de crisis die op dat moment geldt.

De Europese Commissie wil het voorstel halverwege deze maand wereldkundig maken. Maar er is al de nodige kritiek. Negen EU-landen, waaronder Nederland, Belgiƫ en Denemarken, hebben gewaarschuwd dat de commissie met het voorstel mogelijk de grenzen van de autoriteit van het landenblok overschrijdt.

Het voorstel van de commissie is ontstaan als reactie op de chaos die aan het begin van de coronacrisis ontstond. Het Single Market Emergency Instrument zou een antwoord moeten zijn op de US Defense Production Act. Met die wet kunnen de VS bedrijven dwingen de productie van bepaalde zaken te prioriteren.

Behalve een boete als bedrijven de productie voor de EU geen voorrang verlenen, wil Brussel ook bedrijven die foutieve of misleidende informatie verschaffen kunnen beboeten. Daarnaast zouden EU-landen verplicht kunnen worden om voorraden van bepaalde producten aan te houden op het moment dat er een zogeheten staat van waakzaamheid geldt. De commissie of een meerderheid van de 27 EU-landen kan een lidstaat daartoe dwingen.

Ook zou de commissie, als twee of meer landen daarom verzoeken, namens de hele EU kunnen onderhandelen over de aankoop van goederen die relevant zijn voor de crisis. Verder wil de commissie meer mogelijkheden om exportbans door EU-lidstaten en de sluiting van binnengrenzen te voorkomen.