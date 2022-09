Bloomberg: Moskou hervat gaslevering via Nord Stream na onderhoud

Rusland lijkt de gasleveringen aan Europa te gaan hervatten na afronding van de onderhoudswerkzaamheden aan de belangrijke pijpleiding Nord Stream 1. Gegevens van de beheerder van de pijpleiding geven aan dat de leveringen naar verwachting zaterdagnacht vanaf 02.00 uur zullen herstarten met een vijfde van de normale capaciteit. Dat is hetzelfde niveau als vóór de werkzaamheden.

De hervatting is een opluchting voor landen als Duitsland, aangezien gevreesd werd dat Rusland de gasleveringen na het onderhoud niet meer zou hervatten of minder gas zou leveren dan voor het onderhoud. Na eerdere onderhoudswerkzaamheden in juli schroefde Moskou de gastoevoer via de pijpleiding namelijk verder terug.

De angst blijft wel bestaan dat Rusland de gaskraan deze winter vaker en verder zal dichtdraaien uit wraak voor de westerse sancties tegen het land vanwege de invasie in Oekraïne. Duitsland heeft al gezegd dat het deze winter niet meer rekent op gasleveringen via de Nord Stream-pijpleiding.

De gastoevoer werd woensdag stilgelegd voor controles bij de enige werkende turbine die helpt om gas in de pijpleiding te pompen. In Europa bestaat echter scepsis over die uitleg en overheerst de opvatting dat Moskou de gastoevoer als politiek drukmiddel gebruikt. De Russische vicepremier Alexander Novak gaf donderdag aan dat de gaspijpleiding na het onderhoud van drie dagen weer open zou gaan.

Normaal gesproken gebruikt het Russische staatsgasbedrijf Gazprom zes grote turbines en twee kleinere, maar deze zomer werd het grootste deel van de apparatuur buiten dienst gesteld. Dat kwam volgens Gazprom door de internationale sancties tegen Rusland die het onderhoud en reparaties van de turbines verstoorden. Gazprom heeft al gezegd dat de enige werkende gasturbine van de pijpleiding elke 1000 uur technisch onderhoud moet ondergaan. Dat is ongeveer elke 42 dagen. Het volgende onderhoud zal dus medio oktober plaatsvinden.

Na de aankondiging van de sluiting van Nord Stream 1 vanwege het nieuwe onderhoud steeg de prijs voor gas in Europa tot nieuwe recordhoogtes. Deze week daalde de prijs weer wat nadat bleek dat de Europese gasopslagen voor komende winter voor een groot deel gevuld zijn.

Op de voor Europa maatgevende beurs in Amsterdam daalde de prijs voor een megawattuur gas vrijdagmorgen met zo’n 4 procent naar 232,50 euro. Daarmee liggen de prijzen zo’n derde lager dan op de piek van vorige week. De gasprijs stond medio 2021 nog rond de 20 euro per megawattuur.