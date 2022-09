Duitse export daalde in juli, ook import omlaag

Duitsland heeft in juli zowel minder goederen uitgevoerd als ingevoerd als een maand eerder, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. De uitvoer van goederen daalde met 2,1 procent, de invoer lag 1,5 procent lager. Die cijfers kunnen een nieuwe indicatie zijn dat de Duitse economie, die sterk op de industrie leunt, op weg is naar een recessie.

De dalende gasleveringen vanuit Rusland hadden invloed op de import, die haast een vijfde terugliepen. Ook de uitvoer naar Rusland daalde, met meer dan de helft. Dat kwam door nieuwe sancties tegen het land als gevolg van de inval in Oekraïne.

De export naar andere Europese landen steeg ten opzichte van juni, maar Duitsland nam minder producten uit andere landen af. De Verenigde Staten bleef de grootste exportbestemming voor Duitse goederen, maar de hoeveelheid die de oceaan over werd gestuurd daalde wel stevig. Qua import is China de grootste handelspartner en ook daar was een daling van meer dan 10 procent te zien.

Economen van ING stellen dat de handel niet langer een aanjager van groei is voor de Duitse economie. Dat komt onder meer door de energiecrisis die produceren duurder maakt, maar ook door problemen in de toeleveringsketens en hoge transportkosten. De bedrijvigheid in de Duitse industrie nam in augustus ook af, werd eerder deze week bevestigd. Ook andere macro-economische cijfers duiden op een afkoelende industrie.