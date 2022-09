Europese beurzen flink hoger na publicatie banenrapport VS

De Europese beurzen zijn vrijdag met stevige winsten de handel uitgegaan. Vooral na de publicatie van het banenrapport in de Verenigde Staten was het feest op de beurzen. Nagenoeg alle AEX-fondsen op Beursplein 5 sloten hoger. Telecomconcern KPN eindigde vlak. De AEX-index zelf sloot met een winst van 1,7 procent op 678,57 punten, waarmee herstel werd getoond van de flinke verliesbeurt een dag eerder.

De banenaanwas in de VS was een stuk minder dan een maand eerder. Maar evengoed waren de cijfers beter dan verwacht. Het Amerikaanse banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. De centrale bank is bezig de rente in de Verenigde Staten agressief te verhogen om zo de hoge inflatie aan te pakken. Op de financiƫle markten zijn er zorgen dat die renteverhogingen tot een economische recessie kunnen leiden.

Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden in de kopgroep van de AEX-index met winsten tot 4,8 procent. Ook maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway en staalconcern ArcelorMittal stonden in de bovenste regionen in de leidende index.

Shell profiteerde van de hogere olieprijzen en werd 1,7 procent hoger gezet. Persbureau Reuters kwam met het bericht dat topman Ben van Beurden van Shell volgend jaar gaat aftreden. Van Beurden is sinds januari 2014 topman bij het olie- en gasconcern.

Philips maakte een eerder verlies goed en won 0,8 procent. Het bedrijf betaalt in de VS ruim 24 miljoen dollar wegens vermeende misleiding van Amerikaanse zorgverzekeringsprogramma’s. Met de schikking zetten het zorgtechnologiebedrijf en justitie in de VS een punt achter de kwestie. Aanklagers beschuldigden een dochteronderneming van Philips ervan leveranciers van medische apparatuur te hebben omgekocht.

In de MidKap zette de Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost zijn opmars door met een winst van 6 procent. Donderdag steeg de koers al bijna 9 procent na goed ontvangen resultaten. De Midkap sloot 2,1 procent hoger op 927,19 punten.

De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 3,3 procent. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent meer op 88,39 dollar en Brentolie werd bijna 2 procent duurder, op 94,15 dollar per vat. De euro noteerde 1,0030 dollar, tegen 0,9940 dollar bij het slot van de Europese beurzen een dag eerder.