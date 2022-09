Frans EDF herstart voor de winter alle kernreactoren

Het Franse staatsbedrijf EDF start al zijn kernreactoren weer op. Momenteel is meer dan de helft van de reactoren (32 van de 56) gesloten vanwege onderhoud of technische problemen. Deze winter moeten ze weer allemaal in gebruik zijn.

De Franse minister van Energie, Agnes Pannier-Runacher, zei na een speciale kabinetsvergadering dat EDF toegezegd heeft dat de reactoren voor het begin van de winter weer operationeel zijn. De Franse president Emmanuel Macron riep de ministers bij elkaar om over de situatie op de energiemarkt te praten. Daarbij is ook gesproken over stappen om het verbruik te verminderen. Ook zijn noodplannen besproken mocht het land met tekorten te maken krijgen.

De Franse elektriciteitsprijzen zijn tot historische hoogten gestegen na de Russische inval in Oekra├»ne en de sancties tegen Moskou. Op de markt leeft de vrees dat Frankrijk, ooit Europa’s grootste exporteur van elektriciteit, deze winter misschien niet genoeg kernenergie zal produceren om andere landen in Europa te helpen met de zoektocht naar alternatieven voor Russisch gas. Mogelijk moet Frankrijk zelfs rantsoeneren om aan zijn eigen behoeften te voldoen.

Pannier-Runacher zei dat de Franse gasopslagplaatsen momenteel voor 92 procent gevuld zijn. Wel zijn de Russische gasleveringen momenteel op een dieptepunt, maar nog niet volledig gestopt. De energiesituatie is ernstig, maar we nemen alle mogelijke maatregelen om de winter door te komen”, zei ze.