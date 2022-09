Gaspijpleiding Nord Stream 1 blijft langer dicht

De gaspijpleiding Nord Stream 1 tussen Rusland en Duitsland blijft langer dicht dan eerder aangekondigd. Volgens het Russische staatsgasconcern Gazprom, dat de leiding exploiteert, komt dit door technische problemen. Woensdag sloot Nord Stream 1 al, formeel wegens onderhoud voor de duur van drie dagen.

Gazprom zegt een pompsysteem van een compressorstation bij Portovaya, dicht bij de Finse grens, te hebben uitgeschakeld. In zo’n station wordt gas onder hoge druk gezet zodat het door de pijpleiding door de Oostzee naar Duitsland kan vloeien. Er zou sprake zijn van een olielekkage en de turbine zou daardoor niet veilig kunnen werken. Het is volgens Gazprom niet te zeggen wanneer er weer gas zal stromen door Nord Stream 1.

In de verklaring, verspreid via berichtendienst Telegram, stelt Gazprom dat vertegenwoordigers van het Duitse Siemens een verslag over het olielek ook hebben onderschreven. Technici zouden reparaties alleen in een gespecialiseerde werkplaats kunnen uitvoeren.

De eerdere mededeling dat Nord Stream 1 wegens noodzakelijk onderhoud dicht moest, werd in Europa met scepsis ontvangen. Klaus Müller, de baas van de Duitse toezichthouder voor de energietoevoer Bundesnetzagentur, vond die uitleg vanuit een technisch oogpunt onbegrijpelijk.

Gazprom verlaagde de toevoer van gas naar Duitsland via Nord Stream 1 voor de sluiting van woensdag al tot 20 procent van de maximale capaciteit. Ook hiervoor droeg het gasconcern technische problemen als reden aan. Die zou Gazprom niet kunnen verhelpen door westerse sancties.

Europese leiders zien het dichtdraaien van de Russische gaskraan vooral als politiek drukmiddel. De Europese Unie heeft tal van sancties tegen Rusland ingevoerd wegens de oorlog in Oekraïne, en dit zou een vergelding zijn. De gasprijzen in Europa stegen na de eerste aankondiging van het ongeplande onderhoud tot recordhoogtes, maar daalden sinds maandag met ruim 37 procent.

Volgens gegevens die branchevereniging Gas Infrastructure Europe heeft verzameld zijn de gasreserves in de EU gemiddeld al voor 80 procent gevuld. Dat is de ondergrens die lidstaten afspraken om voor november te hebben gehaald, om zo goed voorbereid te zijn op een Russische leveringsstop van gas.