IKEA stopt samenwerking met bezorger om misstanden

Meubelgigant IKEA heeft de samenwerking met logistiek dienstverlener Alert Logistiek opgezegd. De Arbeidsinspectie stuitte op misstanden in de arbeidsomstandigheden bij die bezorgpartner. Daarop trok IKEA zijn conclusies, aldus het bedrijf.

Wat de misstanden zijn, is niet precies duidelijk. IKEA zegt dat het zijn verantwoordelijkheid neemt en “enorm geschrokken” te zijn van de bevindingen. Daarop is besloten per direct de samenwerking met Alert op te zeggen. “Ieder persoon die IKEA-producten vervoert, behoort goede en eerlijke arbeidsvoorwaarden te hebben”, aldus het woonwarenhuis in een verklaring. Een woordvoerder van de Arbeidsinspectie was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. Ook Alert Logistiek was niet direct bereikbaar.

IKEA werkte in een aantal regio’s samen met Alert. Het bedrijf zegt in een memo aan het personeel te hopen dat klanten geen hinder zullen ondervinden van de breuk met de bezorger, maar sluit niet uit dat bestellingen van klanten op een later tijdstip bezorgd zullen worden. Daarover zullen klanten tijdig op de hoogte worden gesteld. Ook wordt aan een structurele oplossing gewerkt.