ING zet 75 miljoen euro extra opzij voor rente-op-rentekwestie

ING zet nog eens 75 miljoen euro opzij om klanten te compenseren voor te veel betaalde rentes. Daarmee geeft de bank gehoor aan de eerdere uitspraak van het Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening (Kifid). Eerder had de bank al 180 miljoen euro opzijgezet.

Volgens het Kifid moeten banken bij het berekenen van de compensatie ook rekening houden met rente over rente. De te veel betaalde rente hadden consumenten namelijk kunnen gebruiken om hun lening af te lossen. Door die aflossing zouden ze over de rest van de lening minder rente hebben betaald. ING verruimt nu dus de eerdere compensatieregeling.

ING bereikte eind 2021 een akkoord over het berekenen van de compensatie voor te veel betaalde rente op het doorlopend krediet die niet in de pas liep met de marktrente. De eerste klanten die voor deze compensatieregeling in aanmerking komen, hebben het compensatiebedrag inmiddels op hun rekening gestort gekregen.