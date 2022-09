OneWeb schrijft miljoenen af op satellieten in Rusland

Het Britse satellietbedrijf OneWeb zet noodgedwongen een last van omgerekend zo’n 230 miljoen euro in de boeken. De onderneming cancelde eerder het plan om tientallen satellieten met behulp van Russische raketten de ruimte in te brengen na de Russische inval in Oekraïne. Probleem was wel dat deze al waren verscheept. Daarop nam Moskou de satellieten in beslag.

De satellieten zouden vanaf een door Rusland gecontroleerd platform in Kazachstan worden gelanceerd. Dit ging niet door nadat de Britten niet ingingen op de eis van het Kremlin om het Britse belang in OneWeb te verkopen. De reeks geplande lanceringen werden uitgesteld en Rusland hield de satellieten vast.

OneWeb werkt aan een netwerk van kleine satellieten die in een lage baan om de aarde zorgen voor internetverbindingen, vergelijkbaar met Elon Musks Starlink. Het in Londen gevestigde bedrijf is gedeeltelijk in handen van de Britse regering, samen met andere investeerders, waaronder de Indiase telecomgroep Bharti, de Japanse investeerder Softbank en de Franse satellietexploitant Eutelsat. Laatstgenoemde stemde in juli in met een fusie met OneWeb.

OneWeb sloot het boekjaar dat eindigde op 31 maart af met een verlies van omgerekend 391 miljoen euro, met een omzet van slechts 9,6 miljoen euro. Het bedrijf zei dat het totale toegezegde orders heeft van “meer dan 300 miljoen euro.”