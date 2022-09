PostNL start voorverkoop eerste Nederlandse cryptopostzegel

PostNL is vrijdag gestart met de voorverkoop van de allereerste Nederlandse cryptopostzegel. De reguliere verkoop start op 22 september. De cryptopostzegel kost 9,05 euro per stuk. Het postbedrijf heeft voor deze allereerste uitgave zijn krachten gebundeld met de Oostenrijkse Post, die ervaring heeft met het uitgeven van cryptopostzegels. Op de postzegel prijkt een stier tussen Hollandse tulpen en de Nederlandse driekleur.

De cryptopostzegel bestaat uit twee delen. Het fysieke deel van de cryptopostzegel is als gewone postzegel te gebruiken. De digitale kopie, in de vorm van een zogeheten non-fungible token (NFT) kan worden bewaard in een digitale postzegelverzameling, maar kan ook worden verhandeld, geruild of weggegeven in de blockchain, een database waarin transacties worden opgeslagen.

Volgens Bob van Ierland, directeur Mail Nederland bij PostNL, was er in aanloop naar de lancering al veel interesse in de cryptopostzegel. In de eerste drie weken na de aankondiging van de cryptopostzegel hebben al meer dan 2000 cryptoliefhebbers zich aangemeld.