Reuters: Shell-topman Ben van Beurden treedt volgend jaar terug

Shell-topman Ben van Beurden stapt volgend jaar op bij het olie- en gasconcern, al is een exact moment nog niet vastgesteld. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van ingewijden binnen het bedrijf. Shell heeft al een shortlist met vier mogelijke kandidaten om de 64-jarige Van Beurden op te volgen.

Van Beurden werkte zijn hele carrière bij Shell. Sinds januari 2014 stond hij bij het olie- en gasconcern aan het roer. Hij kwam in 1983 bij Shell werken.

Onder leiding van de Nederlander nam Shell in 2016 het Britse energiebedrijf BG Group over voor 53 miljard dollar. Dat was de grootste overname door Shell ooit. Ook werden veel activiteiten verkocht door Shell om schulden af te lossen.

Daarnaast is Shell zich steeds meer aan het richten op duurzame energiebronnen vanwege de energietransitie. Shell heeft een doelstelling om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Het bedrijf krijgt evenwel veel kritiek van milieugroeperingen dat het te weinig zou doen om de uitstoot te verminderen. Vorig jaar won Milieudefensie een rechtszaak tegen Shell over het niet snel genoeg verlagen van de uitstoot.

Verder is Shell onder leiding van Van Beurden op papier een volledig Brits bedrijf geworden. In november vorig jaar besloot Shell om het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk te verplaatsen om de bedrijfsstructuur te versimpelen. Daardoor verloor het concern zijn koninklijke titel Royal Dutch.

Volgens Reuters behoort Wael Sawan tot de mogelijke opvolgers van Van Beurden. Sawan geeft nu leiding aan de activiteiten op het gebied van gas en duurzame energie van het concern. Ook financieel directeur Sinead Gorman en de Shell-bestuurders Huibert Vigeveno en Zoe Yujnovich worden genoemd als mogelijke kandidaten voor de topfunctie. Vigeveno is van het viertal de enige Nederlander.

Shell zette afgelopen kwartaal nog een recordwinst in de boeken, dankzij de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Vanwege de Russische invasie van Oekraïne heeft Shell zich volledig teruggetrokken uit Rusland. Daardoor moest het bedrijf miljarden afschrijven op de Russische activiteiten.