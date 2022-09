Royal FloraHolland verwacht veel minder bloemen door dure energie

Nederlandse kwekers zullen door de sterk gestegen energieprijzen veel minder sierbloemen en -planten produceren. Dat is de verwachting bij Royal FloraHolland, ’s werelds grootste bloemenveiling. Een woordvoerder van de coöperatie, in handen van bloemen- en plantenkwekers, houdt rekening met een terugval van 40 procent.

“We zien kwekers die vanwege de hoge kosten besluiten hun bedrijf te beëindigen, maar ook faillissementen. Daarnaast zijn er kwekers die voor 2022, dus voor de inval in Oekraïne, een heel goed contract voor energie hadden afgesloten en dat kunnen doorverkopen. Dat levert dan meer op dan zelf bloemen produceren”, vertelt de zegsman.

Hoewel het afhangt van de precieze planten of bloemen die kwekers verkopen, komen veel van hen niet uit de kosten bij de huidige prijzen. Probleem is dat ze prijzen voor gas en elektriciteit niet zomaar kunnen doorberekenen doordat hun waren worden geveild. “Bij de veilingklok is het een kwestie van vraag en aanbod. Op het moment dat veel kwekers stoppen gaan de prijzen mogelijk weer omhoog door het beperkte aanbod, maar als een kweker nu al forse verliezen draait gaat die niet wachten op betere tijden.”

De bloemensector, goed voor zeker 150.000 banen in Nederland, heeft het door de oorlog in Oekraïne en gestegen gasprijzen al langer zwaar. Op Valentijnsdag, een van de belangrijkste dagen voor de bloemenverkoop in binnen- en buitenland, voerden kwekers al 27 procent minder aan. Royal FloraHolland pleit voor ingrepen van de overheid op de energiemarkt zodat gas en elektriciteit weer enigszins betaalbaar worden.