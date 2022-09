Russische graanexport veel lager dan vorig jaar

Rusland heeft moeite om zijn recordoogst aan graan te exporteren. In juli en augustus, de eerste twee maanden van het nieuwe graanseizoen, voerde het land 6,3 miljoen ton graan uit. Dat was 22 procent minder dan een jaar eerder, stelt databedrijf Logistic OS op basis van scheepsgegevens. Oekraïne voerde sinds het opzetten van een veilige corridor 1,5 miljoen ton voedsel uit over de Zwarte Zee.

Het trage tempo van de Russische uitvoer zet de voedselprijzen verder onder druk, omdat in veel andere landen de oogsten last hadden van grote droogte. Voedsel is uitgezonderd van de sancties tegen Rusland, maar bankiers en verzekeraars zijn niet happig om zaken te doen met het land uit angst dat ze toch sancties overtreden.

Daarbij komt dat veel graan via de Zwarte Zee wordt uitgevoerd en rederijen niet veel zin hebben om hun schepen een oorlogsgebied in te sturen. “We hebben last van reputatierisico of informele sancties”, legt directeur Dmitri Rylko van de Russische landbouwmarktonderzoeker IKAR uit.

Bovendien willen Russische boeren hun graan niet graag verkopen voor de uitvoer. Door de sterke roebel en een hoge exportbelasting is dat minder interessant geworden. Desondanks zal de Russische graanexport wel versnellen. In september verwacht IKAR een export van 4 miljoen ton graan.