Shell hoger op Damrak, beleggers wachten op banenrapport VS

Olie- en gasconcern Shell stond vrijdag bij de winnaars op de beurs in Amsterdam, geholpen door de stijgende olieprijzen. Daarnaast meldde persbureau Reuters op basis van ingewijden bij Shell dat topman Ben van Beurden volgend jaar gaat vertrekken. Verder zijn beleggers in Europa vooral in afwachting van het belangrijke banenrapport dat later op de dag wordt gepubliceerd door de Amerikaanse overheid. Dat rapport is van groot belang voor het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten.

Een sterke banengroei in de VS geeft de Fed meer ruimte om verder te gaan met het agressief verhogen van de rente tegen de hoge inflatie. Mogelijk gaat de Fed later deze maand de rente opnieuw verhogen met driekwart procentpunt. Op de beurzen is er de afgelopen dagen vrees geweest dat sterke renteverhogingen door de Fed en andere centrale banken zullen leiden tot een economische recessie.

De AEX-index in Amsterdam noteerde in de openingshandel een plus van 0,5 procent op 670,34 punten. Donderdag daalde de hoofdindex nog 2 procent door rentevrees. De MidKap klom 0,4 procent tot 911,15 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,9 procent.

Shell ging 1,1 procent omhoog. De 64-jarige Van Beurden werkte zijn hele carrière bij Shell. Sinds januari 2014 stond hij bij het concern aan het roer. Shell zou al opvolgers aan het bekijken zijn. Ook meldde Shell zijn meerderheidsbelang in een samenwerkingsverband met ExxonMobil in Californië van de hand te doen. Voor de 51,8 procent die Shell in het bedrijf Aera had, ontvangt het ongeveer 2 miljard dollar van de Duitse vermogensbeheerder IKAV.

Philips stond eveneens in de belangstelling met een min van 0,5 procent. Philips betaalt openbaar aanklagers in de VS ruim 24 miljoen dollar wegens vermeende misleiding van Amerikaanse zorgverzekeringsprogramma’s. Met de schikking zetten het zorgtechnologiebedrijf en justitie in de VS een punt achter de kwestie. Aanklagers beschuldigden een dochteronderneming van Philips ervan leveranciers van medische apparatuur te hebben omgekocht.

De olieprijzen stonden hoger na de stevige daling op donderdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent meer op 88,41 dollar en Brentolie werd 2 procent duurder op 94,21 dollar.

De euro noteerde op 0,9977 dollar, tegen 0,9940 dollar bij het slot van de Europese beurzen een dag eerder.