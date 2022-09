Shell verkoopt Californisch oliebedrijf voor 2 miljard dollar

Olie- en gasbedrijf Shell doet zijn meerderheidsbelang in een samenwerkingsverband met ExxonMobil in Californië van de hand. Voor de 51,8 procent die Shell in het bedrijf Aera had, ontvangt het ongeveer 2 miljard dollar van de Duitse vermogensbeheerder IKAV. Omgerekend is dat ook ongeveer 2 miljard euro. Ook ExxonMobil verkoopt zijn deel aan dat bedrijf.

Aera boort op zo’n 13.000 plekken in de San Joaquin Vallei tussen Los Angeles en San Francisco. Californië is echter steeds minder aantrekkelijk voor olie- en gasbedrijven omdat de staat strenge milieuwetten heeft. Zo had het samenwerkingsverband moeite om vergunningen te krijgen om te fracken, een techniek waarbij vloeistoffen onder hoge druk de grond in worden gespoten om zo gas- of olievoorraden vrij te maken.

Shell laat weten dat de verkoop een eenmalige last van zo’n 400 miljoen dollar betekent voor het Brits-Nederlandse bedrijf.