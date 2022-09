Tekort aan kolen Duitse energiecentrales door lage waterstanden

Duitse energieproducenten waarschuwen voor een lagere productie nu het lage waterpeil in de Rijn en andere rivieren de levering van steenkool in de weg zit. Daardoor loopt ook de bevoorrading voor de wintermaanden, als de inzet van de kolencentrales nog meer nodig is, vertraging op.

In een poging om minder afhankelijk te worden van Russisch gas neemt Duitsland kolencentrales die eigenlijk uitgefaseerd waren weer in gebruik. Daarmee wil het land de druk op de aardgasvoorraden verminderen. Door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland zijn de leveringen van Russisch gas hoogst onzeker geworden.

Centrales van de nutsbedrijven EnBW en Trianel lieten al weten problemen te hebben met de toevoer. De Lünen-centrale van Trianel met een capaciteit van 750 megawatt stopte de productie al noodgedwongen. Doorgaans worden de kolen vanuit Rotterdam naar Duitsland verscheept. Nu worden ook vrachtwagens ingezet.

EnBW zei dat de centrale in Heilbronn aan de rivier de Neckar, een zijrivier van de Rijn, geraakt wordt door de tekorten. Hier worden ook treinen ingezet om de aanvoer van kolen op gang te houden.