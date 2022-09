Uitbater hoge snelheidstreinen Japan schrapt duizenden banen

East Japan Railway, de uitbater van treinen rond de Japanse hoofdstad Tokio en hoge snelheidstreinen naar het noorden van het land, gaat duizenden banen schrappen. Vanwege de coronapandemie en de vergrijzing in Japan is er minder vraag naar de treindiensten.

De supersnelle Shinkansen-treinen in Japan worden ook wel kogeltreinen genoemd. Volgens een woordvoerder zal ongeveer 10 procent van het personeelsbestand bij de spooractiviteiten verdwijnen, wat neerkomt op circa 4000 arbeidsplaatsen. Het bedrijf gaat bijvoorbeeld banen die vrijkomen door pensionering niet meer invullen en gaat minder gebruikmaken van mensen die werken in treinen.

Door het thuiswerken tijdens corona maakten minder mensen gebruik van de trein in Japan. Daar komt nog de krimpende bevolking en de vergrijzing bovenop. De omzet van de treinactiviteiten van East Japan Railway is dan ook aan het dalen. De onderneming is bezig zich te richten op andere activiteiten om te groeien, waaronder retail.