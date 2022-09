Verkopen VDL groeien ondanks problemen bij Nedcar

Industrieel concern VDL heeft in de eerste zes maanden meer omzet behaald ondanks een turbulente situatie in de wereld. Vrijwel alle bedrijfsonderdelen droegen daaraan bij, behalve de auto-assemblage bij VDL Nedcar. De fabriek in het Limburgse Born had last van materiaaltekorten en moest verschillende keren de productie staken.

Alles bij elkaar kwam de omzet uit op 2,6 miljard euro. Dat betekende een stijging van 4 procent ten opzichte van een jaar eerder toen de omzet 2,5 miljard euro bedroeg.

De elektrische bussen van VDL zorgden voor een derde meer omzet. Op dat gebied is het Eindhovense concern Europees marktleider. De divisie Toeleveringen, die goed is voor ruim een derde van de omzet, verkocht een kwart meer. Een nieuw digitaal portaal voor het online bestellen van metalen producten droeg daaraan bij. Ook de divisie Eindproducten zette een derde meer om.

De verkopen van VDL Nedcar daalden juist met een kwart. Onder meer tekorten aan chips en kabelbomen zaten de autofabriek dwars. Die kabelbomen, voorgeproduceerde strengen met kabels die op maat gemaakt zijn voor verschillende types auto’s, werden onder meer veel in Oekra├»ne gemaakt.

De oorlog in dat land zorgde ook voor hogere materiaalkosten en tekorten aan materialen en stuwde de energiekosten tot grote hoogte. Dat drukte de operationele winst van VDL naar 54 miljoen euro waar dat een jaar eerder nog 69 miljoen euro was.

Toch ziet VDL de toekomst zonnig in. De orderportefeuille liep op en het concern heeft inmiddels voor meer dan 2 miljard euro aan opdrachten liggen. Nog nooit lagen er zoveel opdrachten te wachten om uitgevoerd te worden. VDL denkt dan ook de omzet verder te kunnen opvoeren. Daarbij verwacht de onderneming dat de leveringsproblemen van veel materialen wat af zullen nemen en daarmee mogelijk ook de prijzen wat lager uit zullen vallen.