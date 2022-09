VS houden importtarieven Chinese goederen voorlopig in stand

De Verenigd Staten laten de invoertarieven op Chinese goederen voorlopig in stand. Dat meldde de regering-Biden nadat het een formeel verzoek had ontvangen van bedrijven die profiteren van de importheffingen.

Oud-president Donald Trump voerde in 2018 een reeks importheffingen in op producten van Chinese makelij. Biden zal de lijst met goederen waarvoor dit geldt uitvoering evalueren alvorens hij wijzigingen aanbrengt. Volgens de wet zullen de heffingen vier jaar nadat deze zijn opgelegd vervallen, tenzij er van een begunstigde een verzoek binnenkomt bij de autoriteiten, de Office of the US Trade Representative. Dan moeten de doeltreffendheid en gevolgen van de maatregelen worden geanalyseerd.

In juli was het vier jaar geleden dat de eerste reeks van heffingen werd opgelegd. Het onderzoek van de regering is nodig om te voorkomen dat deze automatisch komen te vervallen.