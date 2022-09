VW en Foxconn houden fabrieken open in lockdownstad Chengdu

De Duitse autofabrikant Volkswagen en de Taiwanese Apple-partner Foxconn houden hun fabrieken in Chengdu draaiende tijdens de coronalockdown in de Chinese miljoenenstad. De medewerkers van automaker VW, die samen met zijn lokale partner China FAW Group een fabriek heeft in de stad, blijven via een zogeheten gesloten systeem op het bedrijfsterrein en mogen geen contact hebben met buitenstaanders.

Ook Foxconn, dat de iPhone en andere apparaten van het Amerikaanse techbedrijf Apple maakt, past deze methode toe om de productie in de stad tijdens de lockdown voort te zetten. De methode werd voor het eerst gebruikt tijdens de Olympische Winterspelen in Peking als een manier om atleten en ondersteunend personeel gescheiden te houden van de rest van de bevolking. Het gesloten systeem vereist doorgaans dat bedrijven alleen personeel mogen inzetten dat op het fabrieksterrein verblijft en regelmatig wordt getest op het coronavirus.

Tijdens eerdere lockdowns in Shanghai mochten bedrijven ook open blijven door middel van zo’n gesloten systeem. Onder meer een fabriek van Tesla kon op die manier blijven produceren. Fabrieken die geen eigen woonruimte voor werknemers hadden richtten een deel van de fabrieksruimte in als slaapplaats, waarbij arbeiders ook op de grond zouden hebben geslapen.

Chengdu is de hoofdstad van de provincie Sichuan en is een belangrijk economisch centrum. De stad is een belangrijk centrum voor industriebedrijven als de Chinese autobouwer Geely en de Japanse autoproducent Toyota. De fabriek in Sichuan van het Zweedse automerk Volvo Cars, dat eigendom is van Geely, heeft de productie opgeschort vanwege de lockdown. De twee fabrieken van het Japanse Hitachi in Chengdu, waar liften en roltrappen worden gemaakt, hebben de productie op last van de Chinese autoriteiten teruggeschroefd.

De inwoners van Chengdu zitten sinds donderdag in een lockdown en worden de komende dagen massaal getest op het coronavirus. Het is onduidelijk of de lockdown wordt opgeheven als de testcampagne in de loop van zondag is afgerond. De economische schade is afhankelijk van de duur van de lockdown. De stad, die afgelopen weken al werd getroffen door extreme droogte en overstromingen, is goed voor 1,7 procent van het bruto binnenlands product van China.