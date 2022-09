Wall Street op winst na belangrijk banenrapport VS

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten geopend. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat hoofdzakelijk uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat voor opening werd gepubliceerd. De werkgelegenheid in de grootste economie van de wereld is in augustus sterker gegroeid dan verwacht. Het banencijfer speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve.

Volgens de overheid kwamen er in augustus 315.000 banen bij in de VS. Economen hadden in doorsnee op een aanwas van 298.000 arbeidsplaatsen gerekend. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Fed meer ruimte om door te gaan met het agressief verhogen van de rente tegen de hoge inflatie. Mogelijk gaat de Fed bij de vergadering later deze maand de rente opnieuw met driekwart procentpunt verhogen. Op de aandelenmarkten zijn er de afgelopen tijd grote zorgen geweest dat die renteverhogingen kunnen leiden tot een economische recessie.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,3 procent hoger op 31.755 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent tot 3989 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 11.840 punten.

Bij de bedrijven op Wall Street maakte de producent van sportkleding Lululemon Athletica een koerssprong van 11 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers en vooruitzichten. Branchegenoten Nike en Under Armour wisten mee te liften met plussen tot 1,2 procent. Starbucks verloor 1 procent. De vertrekkende topman Laxman Narasimhan van het Britse Reckitt Benckiser gaat leiding geven aan de keten van koffiezaken.

Chipconcern Nvidia daalde 1,3 procent na een adviesverlaging van effectenhuis Daiwa. Volgens de analisten is de waardering van Nvidia te hoog gezien de onzekerheid in de chipsector. Donderdag werd Nvidia al flink lager gezet na het nieuws dat het bedrijf van de Amerikaanse overheid niet langer bepaalde geavanceerde chips mag verkopen aan China. Chipconcern Broadcom opende de boeken en dat werd beloond met een winst van 3,1 procent.

De oliefondsen werden geholpen door de stijgende olieprijzen. Zo gingen ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Marathon Oil en Occidental Petroleum tot 2,4 procent vooruit. De prijs van een vat Amerikaanse olie werd 2,7 procent duurder op 88,90 dollar en Brentolie steeg 2,5 procent tot 94,64 dollar per vat. Donderdag gingen de olieprijzen nog fors omlaag vanwege zorgen over een zwakkere vraag door een recessie. De euro was 0,9998 dollar waard.