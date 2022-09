Wisselend beeld beurzen Azië in afwachting banencijfer VS

De aandelenbeurzen in Azië lieten vrijdag een wisselend beeld zien. Beleggers waren vooral in afwachting van het belangrijke banenrapport dat later op de dag wordt gepubliceerd door de Amerikaanse overheid. Dat rapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten.

Een sterke banengroei in de VS geeft de Fed meer ruimte om verder te gaan met het agressief verhogen van de rente tegen de hoge inflatie. Mogelijk gaat de Fed later deze maand de rente opnieuw verhogen met driekwart procentpunt. Op de beurzen is er de afgelopen dagen vrees geweest dat sterke renteverhogingen door de Fed en andere centrale banken zullen leiden tot een economische recessie.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio noteerde licht lager op 27.631,05 punten. De Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 0,6 procent in het rood. De hoofdgraadmeter in Shanghai won juist 0,2 procent. In Sydney ging de Australische All Ordinaries een fractie omlaag.

In Seoul klom de Kospi 0,2 procent. De inflatie in Zuid-Korea is in augustus afgezwakt naar 5,7 procent op jaarbasis, van 6,3 procent in juli. Daarmee viel de inflatie lager uit dan verwacht, geholpen door minder sterk stijgende energieprijzen. Op maandbasis daalden de consumentenprijzen met 0,1 procent, de eerste daling sinds november 2020. De Zuid-Koreaanse centrale bank is bezig de rente te verhogen om zo de inflatie tegen te gaan.