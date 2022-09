Woonbond bezorgd over gestegen huren

De Woonbond maakt zich zorgen over de huurstijging dit jaar met drie procent, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekendmaakte. Het gaat om de grootste stijging sinds 2014. “Dat is zorgwekkend, aangezien de hogere huur gepaard gaat met een hogere energierekening. Wonen wordt bij elkaar voor huurders dus rap duurder”, aldus de belangenvereniging voor huurders.

De Woonbond wijst erop dat eerder met corporaties en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) is afgesproken dat ruim 500.000 hurende huishoudens met een laag inkomen en hoge huur huurverlaging krijgen in 2024. Maar dat is volgens de huurdersbelangenvereniging niet voldoende. De bond wil dat de huren ook volgend jaar al omlaag gaan en de huurtoeslag stijgt. “Alle zeilen moeten bij om te zorgen dat huurders met een krappe beurs niet kopje onder gaan”, zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels die ervoor pleit dat de huurverlaging ook voor de commerciële sector gaat gelden.

De belangenvereniging vindt dat het kabinet met aanvullende maatregelen moet komen om te voorkomen dat huurders een hoge huur blijven betalen voor slecht geïsoleerde woningen. Zo wil de Woonbond dat enkelglas voortaan als een gebrek wordt gezien aan de woning. “Dit zorgt ervoor dat het vervangen van enkelglas onder de onderhoudsplicht valt van de verhuurder. Huurders kunnen dit dan afdwingen. Doet de verhuurder dat niet, dan betekent dat huurverlaging tot de onzuinige ruiten zijn vervangen”, zegt de Woonbond.