Volkswagenbestuur maandag bijeen over mogelijke beursgang Porsche

Het bestuur van de Duitse autofabrikant Volkswagen komt maandag 5 september bijeen om te praten over de mogelijke beursgang van dochteronderneming Porsche, meldt Volkswagen. Daartoe heeft Volkswagen een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Eerder dit jaar werd bekend dat Volkswagen overweegt Porsche zelfstandig naar de beurs te brengen.

Ook zal het bestuur van Volkswagen de verkoop van ongeveer een kwart van de aandelen aan de grootaandeelhouder, Porsche SE, bespreken. De beursgang, die eind september of begin oktober zou moeten plaatsvinden, zou een van de grootste beursgangen van Europa ooit kunnen worden. Vanwege lastige marktomstandigheden zijn beursgangen de laatste tijd schaars. Met de beursgang zou 85 miljard dollar opgehaald kunnen worden, zeiden bronnen eerder tegen persbureau Bloomberg. Volgens de bronnen is er ook interesse in de beursgang vanuit bekende merken zoals energiedrankfabrikant Red Bull en LVMH, het moederbedrijf van luxemerk Louis Vouitton.

Volkswagen was al in vergevorderde onderhandelingen met de grootaandeelhouder. Een losse gang naar de beurs van het zeer winstgevende sportwagenmerk zou een makkelijke manier zijn om extra geld op te halen voor investeringen. Een definitieve beslissing moet nog genomen worden.