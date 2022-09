Waakhond: Meta-topman Zuckerberg moet fusies goed laten keuren

Mark Zuckerberg, topman van techbedrijf Meta, moet toekomstige fusies met bedrijven standaard goed laten keuren door toezichthouders. Daarvoor pleit de Amerikaanse handelstoezichthouder Federal Trade Commission (FTC). De waakhond is bezig met een zaak tegen het moederbedrijf van Facebook vanwege een geplande overname van een virtual reality-app.

Volgens de Amerikaanse wet die over fusies en overnames gaat hoeft Meta nu alleen de FTC en het ministerie van Justitie te informeren over een overname als deze meer dan 101 miljoen dollar waard is. In 2020 deed het Huis van Afgevaardigden onderzoek naar Facebook en ontdekte het dat het bedrijf in de afgelopen tien jaar bijna honderd ondernemingen had overgenomen. Maar één van deze overnames is toen onderzocht door de FTC.

Eigen onderzoek van de waakhond wees al uit dat Facebook en de andere grote techbedrijven, zoals Microsoft, in meer dan achthonderd kleine bedrijven hadden geïnvesteerd of deze hadden gekocht zonder dat daar toestemming van toezichthouders of onderzoek voor nodig was.

De FTC heeft Meta al langer in het vizier vanwege vermeend machtsmisbruik en de monopoliepositie van het bedrijf. De FTC heeft nu aan de interne rechtbank van de waakhond gevraagd om zowel Meta als Zuckerberg te dwingen om goedkeuring te vragen van de waakhond bij deals die in de toekomst gesloten moeten worden. De zaak hierover dient op 19 januari volgend jaar.

De toezichthouder daagde Meta en Zuckerberg in juli voor de rechter over de voorgenomen acquisitie van Within Unlimited, een bedrijf dat een populaire fitness-app maakt die met virtual reality werkt, genaamd Supernatural. De advocaat van Meta heeft laten weten dat het techconcern van plan is de toezichthouder te vragen om Zuckerberg niet te betrekken in de interne controleprocessen. Ook heeft Meta een eventuele schikking met de FTC al van de hand gewezen. “Wij geloven dat de fusie toegestaan zou moeten worden en moet doorgaan”, zegt de advocaat.

Meta vindt dat de FTC aannames doet die niet in lijn zijn met de commerciële realiteit, aldus een woordvoerder. “We zullen deze deal krachtig verdedigen in de rechtszaal en zijn ervan overtuigd dat het bewijs zal aantonen dat deze deal goed is voor consumenten, software-ontwikkelaars en de bredere VR-markt.”