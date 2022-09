Bronnen: Duitsland eens over nieuw steunpakket tegen inflatie

De Duitse regeringscoalitie is het zondagochtend na urenlange onderhandelingen eens geworden over een nieuw steunpakket om huishoudens te helpen met de hoge inflatie en sterk gestegen energiekosten. Dat meldden bronnen aan het Duitse persbureau DPA. Het wordt het derde steunpakket dat Berlijn heeft afgesproken om zo burgers bij te staan bij de hoge inflatie door de oorlog in Oekraïne.

Naar verwachting gaat bondskanselier Olaf Scholz om 11.00 uur een persconferentie geven waarin details over het steunpakket naar buiten worden gebracht. Er komen waarschijnlijk gerichte steunmaatregelen voor gepensioneerden en studenten, belastingverlagingen en een opvolgregeling voor goedkoop openbaar vervoer. Vorige week liep een tijdelijk ov-ticket van 9 euro per maand in Duitsland af, net als een tijdelijke verlaging van de accijns op autobrandstof.

Scholz had eerder beloofd dat dit nieuwe steunpakket zo efficiënt en doelgericht als mogelijk zal zijn. Aan de onderhandelingen die 18 uur duurden, deden onder meer minister van Economische Zaken Robert Habeck, minister van Financiën Christian Lindner en andere mensen van de regeringscoalitie tussen SPD, Die Grünen en FDP mee.

Bij een eerder steunpakket kregen werklozen en werkenden extra geld, werd de kinderbijslag verhoogd en werden andere maatregelen genomen. Wegens de populariteit van het goedkope ticket voor regionaal en lokaal openbaar vervoer gingen er veel stemmen op om die regeling te verlengen. Door mensen meer met het ov te laten reizen wordt de auto veel minder vaak gepakt, wat scheelt in het brandstofverbruik en ook beter is voor het milieu.

De Duitse vakbonden en oppositiepartijen Die Linke en AfD overwegen mensen op te roepen om in de herfst te gaan protesteren tegen de hoge kosten voor levensonderhoud. De voorzitter van de grote vakbond IG Metall heeft gezegd zich zorgen te maken over sociale onrust door de hoge inflatie.