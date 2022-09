Chinese toppoliticus naar economisch forum Rusland

De Chinese toppoliticus Li Zhanshu zal deze week deelnemen aan een Russisch economisch forum in de oostelijke stad Vladivostok. Dat meldde het Chinese staatspersbureau Xinhua. Li is de op twee na machtigste man in de Communistische Partij en daarmee de hooggeplaatste Chinese politicus die een bezoek zal brengen aan Rusland sinds het begin van de oorlog in Oekraïne.

Het Eastern Economic Forum in Vladivostok begint maandag en duurt vier dagen en gaat over investeringen in het oostelijke deel van Rusland. Li zal woensdag een bezoek brengen aan het forum en later ook naar Mongolië, Nepal en Zuid-Korea gaan. De 72-jarige Li legt naar verwachting volgende maand zijn topfunctie binnen de Chinese Communistische Partij neer.

China heeft tot dusver de Russische invasie van Oekraïne niet veroordeeld, waardoor de relatie tussen Beijing en het Westen onder druk staat. Kort voor de inval kondigden de Chinese president Xi Jinping en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin een strategische partnership “zonder limieten” tussen beide landen aan.