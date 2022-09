Truss: taak van Britse centrale bank om inflatie aan te pakken

De Britse premierskandidaat Liz Truss vindt het de taak van de Britse centrale bank om de hoge inflatie aan te pakken. Dat heeft de voormalig minister van Buitenlandse Zaken gezegd tegen de BBC. Truss wordt gezien als de grootste kanshebber om vertrekkend premier Boris Johnson op te volgen.

Truss gaf verder aan groot voorstander te zijn van de onafhankelijkheid van de Bank of England. Eerder had ze nog kritiek geuit op de manier waarop de BoE de economie heeft gestimuleerd tijdens de coronapandemie.

De centrale bank is al bezig de rente te verhogen om zo de hoge inflatie in het Verenigd Koninkrijk onder controle te krijgen. Truss zei dat in de tussentijd alles wordt gedaan om mensen te helpen met de hard stijgende kosten voor levensonderhoud. Ook stelde ze dat ze meer wil doen om de energievoorziening van het Verenigd Koninkrijk te verbeteren. Door de oorlog in Oekraïne zijn de Britse energieprijzen hard gestegen.

Truss en voormalig minister van Financi├źn, Rishi Sunak, zijn de laatste twee overgebleven kandidaten om Johnson op te volgen als leider van de Conservatieve Partij. Naar verwachting wordt maandag een besluit hierover bekendgemaakt.