ACM pleit voor meer concurrentie tussen cloudbedrijven

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) pleit voor aanpassingen van de Europese regels om de concurrentie tussen cloudaanbieders te stimuleren. Uit een marktstudie van de toezichthouder blijkt dat het voor gebruikers van zakelijke clouddiensten moeilijk is om van aanbieder te wisselen. Ook kunnen clouddiensten van verschillende aanbieders niet goed aan elkaar worden gekoppeld.

De ontwerpversie van de Data Act die in Europa wordt besproken zal het voor gebruikers makkelijker maken om te wisselen van cloudaanbieder. Dat is volgens de ACM alleen nog niet genoeg voor een goed werkende markt. De toezichthouder stelt daarom een aanpassing van de Data Act voor zodat het ook makkelijker wordt om clouddiensten van verschillende aanbieders te combineren.

Clouddiensten maken het mogelijk voor bedrijven en organisaties om technologische ICT-diensten te gebruiken zonder te hoeven investeren in apparatuur, software en personeel. Daardoor spelen cloudaanbieders een belangrijke rol bij het digitaliseren van bedrijfsprocessen.

Uit het onderzoek blijkt dat de grootste twee aanbieders Microsoft Azure en Amazon Web Services elk een marktaandeel hebben van 35 tot 40 procent. Daardoor is het voor kleinere spelers moeilijk om met de grote aanbieders te concurreren. Nieuwe klanten worden daarbij vaak gelokt met gratis clouddiensten en door volumekortingen. Het overstappen naar andere aanbieders wordt daarna ontmoedigd door hoge vergoedingen te vragen voor het verplaatsen van data.

Daarnaast zijn de verschillende clouddiensten van één aanbieder vaak zodanig met elkaar verweven, dat het technisch ingewikkeld is om van aanbieder te wisselen. Bovendien kunnen gegevens door het gebrek aan standaarden niet altijd goed worden overgezet.

In de komende maanden onderzoekt de ACM verder in welke mate de overstapdrempels zoals uitstaptarieven daadwerkelijk concurrentieproblemen veroorzaken en of ze dan het beste kunnen worden aangepakt op basis van de mededingingsregels of andere instrumenten, zoals de Digital Markets Act (DMA) of de aankomende Data Act.