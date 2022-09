Activiteit dienstensector eurozone krimpt door hoge inflatie

De bedrijvigheid in de dienstensector van de eurozone, met bijvoorbeeld horeca, detailhandel en toerisme, heeft in augustus een lichte krimp laten zien. Dat meldde marktonderzoeker S&P Global die bij een voorlopige raming nog had gezegd dat er sprake was van kleine groei voor de dienstensector.

De zogeheten inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam volgens een definitief cijfer uit op 49,8. Een stand van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. In de voorgaande zestien maanden liet die graadmeter nog groei van de bedrijvigheid zien. Ook in de industrie van het eurogebied is er sprake van krimp van de activiteit.

In een toelichting op het cijfer zegt hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global dat huishoudens en bedrijven vanwege de hoge inflatie en economische onzekerheid steeds meer de hand op de knip beginnen te houden en de niet-essentiƫle uitgaven beperken. Zo zien bedrijven in de reis-, recreatie- en toerismebranche de activiteiten afzwakken na de groeispurt eerder dit jaar. Ook geven mensen minder uit in winkels en horeca door de hoge inflatie.