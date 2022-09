Berlijn: eenheid EU onder druk door spanningen op gasmarkt

De eenheid van Europa wordt op de proef gesteld door de onzekerheden over de gasleveringen door Rusland. Dat vindt althans de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock. Volgens haar staat de Europese Unie vooral deze winter voor een zware beproeving als het gaat om de solidariteit van het landenblok.

Verschillende toppolitici, onder wie de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, hebben de Russische president Vladimir Poetin ervan beschuldigd energieleveranties te gebruiken als wapen om de EU te verdelen. Baerbock onderstreepte het belang van een verenigd front tegen Moskou.

De 27 leden van de EU proberen spanningen te voorkomen die de lidstaten in de nasleep van de financiĆ«le crisis verdeelden. “De olifant in de kamer is de energiekwestie”, zei Baerbock.

De gasprijs schoot maandag op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam omhoog na het besluit van het Russische staatsgasconcern Gazprom om de leveringen via de belangrijke pijplijn Nord Stream 1 langer stil te leggen. De vrees bestaat dat Gazprom de gasleveringen via de pijpleiding helemaal niet meer hervat.