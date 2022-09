Beurzen omlaag door escalatie gascrisis, Shell profiteert in AEX

De Europese beurzen zijn maandag overwegend met verliezen de dag uitgegaan. Vooral de beurs in Frankfurt kreeg een flinke tik na het besluit van Moskou om de Nord Stream-gaspijplijn voor onbepaalde tijd dicht te houden. Volgens staatsgasbedrijf Gazprom gebeurt dat vanwege technische problemen. Tegelijkertijd ging de olieprijs omhoog doordat de OPEC+ besloot de productie te verlagen. Olie- en gasbedrijf Shell werd in Amsterdam hoger gezet en ook branchegenoten elders in Europa stegen.

De al hoge gasprijs schoot maandag verder omhoog door de zorg dat de energievoorziening in Europa deze winter nu in gevaar komt. Duitsland kan door het sluiten van Nord Stream niet meer aan zijn eigen doel van het vullen van de gasreserves tot 95 procent voldoen, zeiden ingewijden tegen persbureau Bloomberg. De grootste economie van de eurozone is sterk afhankelijk van de invoer van Russisch gas.

De gasprijs ging uiteindelijk 18 procent omhoog. Vorige week was die juist gedaald en vrijdag waren er berichten dat Moskou de gasleveringen zou hervatten na drie dagen van onderhoud. Na het slot van de Europese beurshandel verklaarde het Russische staatsgasbedrijf Gazprom echter de pijpleiding voor onbepaalde tijd dicht te houden.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,7 procent in het rood op 674,12 punten. De MidKap verloor 1,4 procent tot 913,84 punten. De beurs in Parijs leverde 1,2 procent in, die in Frankfurt 2,2 procent. Het noodlijdende energiebedrijf Uniper, de grootste Duitse klant van Gazprom, raakte 11 procent kwijt. De beurs in Londen steeg 0,1 procent. Zoals verwacht won Liz Truss de leiderschapsverkiezing van de Conservatieve Partij en zij zal dinsdag Boris Johnson opvolgen als Britse premier.

De olieprijzen gingen omhoog omdat oliekartel OPEC de productie besloot te verminderen om de prijzen te stutten. Een vat Amerikaanse olie werd 2,5 procent duurder op 89,04 dollar per vat. Brentolie kostte 2,6 procent meer op 95,43 dollar.

Op het Damrak profiteerde Shell van de hogere olieprijzen. Het olie- en gasconcern behoorde tot de kleine groep stijgers in de AEX, met een plus van 1,6 procent. Ook Europese branchegenoten als BP (plus 2,1 procent), Eni (plus 1,7 procent) en TotalEnergies (plus 3,1 procent) gingen vooruit.

Zorgtechnologieconcern Philips (plus 2,9 procent) was de grootste stijger dankzij een adviesverhoging door de Zwitserse bank UBS. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de grootste verliezer met een min van 4 procent.