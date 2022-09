Bloomberg: VW wil aandeel Porsche ook aan kleine belegger slijten

Volkswagen denkt erover om bij de geplande beursgang van Porsche ook aandelen aan te bieden aan kleine beleggers. Die zouden mogelijk enthousiast kunnen zijn over het bezit van een stukje van de sportwagenmaker, verklaarden ingewijden de gedachtegang van de Duitse automaker tegenover persbureau Bloomberg. Het zou maar om een klein deel van de aandelen gaan dat mogelijk voor particuliere beleggers beschikbaar wordt gemaakt.

Volkswagen heeft nog altijd geen beslissing genomen of het een beursgang van Porsche wil doorzetten. Volgens eerdere plannen zou de sportwagenmaker eind deze maand of volgende maand een eigen notering moeten krijgen. De beursgang zou een van de grootste ooit kunnen worden in Europa en aan Porsche een prijskaartje van tussen de 60 miljard en 85 miljard euro kunnen hangen.

Volkswagen heeft al een aantal grote investeerders weten te interesseren om een belang in Porsche te nemen bij de beursgang. Normaal gesproken leunen beursgangen zwaar op institutionele beleggers en grote investeerders. Omdat Porsche allerlei fanclubs heeft en trouwe kopers zou het beschikbaar maken van aandelen voor particulieren kunnen zorgen voor wat extra aandacht voor de beursgang.

De opbrengst van de beursgang van Porsche wil Volkswagen gebruiken voor zijn overstap naar elektrische voertuigen. Ook wil de Duitse automaker veel meer gaan investeren in de ontwikkeling van zijn eigen software.