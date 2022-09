BYD onderuit op beurs China, Korea zet zich schrap voor tyfoon

De aandelenbeurzen in Aziƫ lieten maandag een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten onder andere iets beter dan verwachte cijfers over de Chinese dienstensector. Autoproducent BYD was een opvallende daler nadat bekend was geworden dat superbelegger Warren Buffett zijn belang in het bedrijf verder heeft terugbracht dan eerder gemeld. Zuid-Korea zet zich schrap voor tyfoon Hinnamnor, die nu al het zuiden van het land teistert met zware regenval en harde wind.

De Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 1,3 procent lager. Vooral techaandelen drukten zwaar op de index. Dat had alles te maken met de nieuwe lockdowns in Chengdu en de plannen van de Verenigde Staten om investeringen in Chinese techbedrijven in te perken. In Hongkong zijn veel grote Chinese techbedrijven genoteerd. Tencent, waar de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus een aanzienlijk belang in heeft, verloor dik 3 procent. Webwinkelconcern Alibaba zakte 2,3 procent.

In Shanghai stond een winst van 0,1 procent op de borden. De bedrijvigheid in de Chinese dienstensector was in augustus minder sterk gegroeid dan een maand eerder. Evengoed was de toename sterker dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden. Tot de dienstensector behoren onder andere de horeca, vervoer en de handel. Autoproducent BYD daalde in China bijna 6 procent. Volgens nieuwe gegevens heeft Buffett zijn belang in het bedrijf verder teruggebracht. Het aandeel verloor eerder al flink toen bekend werd dat Buffett stukken in de verkoop deed.

In Zuid-Korea stond de Kospi 0,3 procent lager. In verschillende steden in het zuiden van het land, zoals Gwangju, Busan, Daegu en Ulsan, zijn waarschuwingen afgegeven vanwege de storm in navolging van de waarschuwing voor het zuidelijke eiland Jeju. Scheepsbouwers Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering en Samsung Heavy Industries stegen tot 1,8 procent. Volgens lokale media zullen die bedrijven vanwege de tyfoon dinsdag hun activiteiten stopzetten. Verschillende luchtvaartbedrijven, waaronder Korean Air Lines en Asiana Airlines schrapten al vluchten. De maatschappijen stonden tot 2,1 procent lager.

De Nikkei-index in Japan liet een bescheiden verlies zien. De All Ordinaries in Sydney stond 0,2 procent hoger.