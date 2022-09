Chinese klimaatdoelen vereisen 19 biljoen euro aan investeringen

China zal ongeveer 130 biljoen yuan, omgerekend bijna 19 biljoen euro, moeten investeren om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van het land te realiseren. Dat heeft de belangrijkste klimaatexpert van China, Xie Zhenhua, gezegd tijdens een bijeenkomst, meldde de Chinese krant National Business Daily.

Volgens de klimaatgezant zullen de investeringen, die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de CO2-uitstoot vanaf de piek in 2030 zal worden teruggebracht naar nul in 2060, enorme kansen bieden voor de duurzame energiesector. China heeft al de grootste zonne- en windenergieparken ter wereld en installeert enorme hoeveelheden nieuwe zonnepanelen en windturbines in afgelegen woestijngebieden.

China, de grootste uitstoter van koolstofdioxide (CO2) ter wereld, kampt echter met grote uitdagingen die worden veroorzaakt door de vertragende economische groei van het land en de toegenomen geopolitieke onrust. “Het zal niet eenvoudig zijn om binnen zeven jaar de maximale uitstoot te bereiken en daarna in dertig jaar de uitstoot terug te dringen tot nul, en daarnaast te zorgen voor economische stabiliteit”, aldus Xie. “Het vereist een extreem zware inspanning.”

Om op koers te blijven om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen, moet tot 2025 wereldwijd zo’n 2 biljoen euro per jaar worden ge├»nvesteerd in duurzame energie, bleek uit berekeningen van economen van Bloomberg eerder dit jaar. Dat is meer dan drie keer zoveel als het niveau van de investeringen in 2021.