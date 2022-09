Duitsland houdt twee kernreactoren als reserve achter de hand

Duitsland gaat twee kernreactoren langer open houden. Die gaan als reserve dienen voor het geval er energietekorten ontstaan. Oorspronkelijk wilde Duitsland per eind dit jaar alle kerncentrales sluiten, maar twee van de drie nog actieve reactoren in het land blijven tot in april volgend jaar open.

Volgens economieminister Robert Habeck kan met deze beslissing Duitsland “optreden als het ergste gebeurt”. Tegelijkertijd blijft Duitsland vastberaden afscheid te nemen van kernenergie.

Duitsland besloot na de kernramp in het Japanse Fukushima dat het van zijn kerncentrales af wilde. Eind dit jaar moesten de laatste centrales gesloten worden, maar door de hoge gasprijzen kwam er veel druk op de regering om die stap te heroverwegen. Veel mensen vonden het moeilijk te verteren dat Duitsland weer meer stroom met kolencentrales gaat opwekken terwijl het land kerncentrales sluit. Tegelijkertijd zijn ook veel mensen tegen het langer openhouden van de kerncentrales.

Habeck en minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock wijzen naar de problemen met kerncentrales in Frankrijk als illustratie dat de stroomopwekking met kernenergie onbetrouwbaar zou zijn. In dat land is bij meer dan de helft van de centrales momenteel onderhoud nodig waardoor ze veel minder stroom leveren dan zou kunnen.