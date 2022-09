Gazprom noemt lekkende gascompressor gevaarlijk

De stilgelegde gascompressor van de Nord Stream-pijplijn is gevaarlijk. Dat hebben de Russische autoriteiten volgens staatsgasbedrijf Gazprom bepaald. Gazprom heeft het nu ook over een constructiefout in de door Siemens gebouwde compressor. Door het olielek besloot Gazprom vrijdagavond al de geplande heropening van de pijplijn voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Inmiddels heeft het Kremlin aangegeven dat die sluiting het gevolg is van de westerse sancties en dat de normale gasstroom pas wordt hervat als die sancties worden opgeheven. Tot die tijd is het namelijk niet mogelijk de technische problemen op te lossen, aldus Moskou.

Europa meent dat Rusland de technische problemen overdrijft en politiseert. Duitsland, dat zeer afhankelijk is van Russisch gas, zei dat al langer maar kreeg daarin onder meer bijval van de Franse president Emmanuel Macron en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.