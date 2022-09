Koersval AEX voorzien door oplaaiende energiecrisis in Europa

De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt maandag met een flink verlies te beginnen aan de nieuwe handelsweek. De zorgen over de energievoorziening in Europa treden weer op de voorgrond na het besluit van Moskou om een belangrijke gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland langer dan gepland dicht te houden. Volgens het Russische staatsgasbedrijf Gazprom komt dat door een technisch defect en doordat de westerse sancties het onderhoud aan de pijpleiding bemoeilijken. De Europese gasprijs schoot maandagochtend ruim 30 procent omhoog.

Later in de week verschuift de aandacht naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB gaat de rente verder verhogen om zo de hoge inflatie tegen te gaan. Op de financiële markten wordt met spanning uitgekeken hoe groot die rentestap zal zijn. In juli werd de rente met een half procentpunt verhoogd en mogelijk komt de ECB nu met een rentestap van driekwart procentpunt.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingsverlies van rond de 1,7 procent. Ook elders in Europa lijken de beurzen fors in het rood te openen na de aanhoudende verliezen op Wall Street van afgelopen vrijdag. De beurzen in New York blijven maandag dicht vanwege Labor Day. De Duitse DAX stevent af op een koersval van ruim 3 procent.

De aandelenmarkten in Azië lieten maandag overwegend verliezen zien. De beurs in Shanghai hield het verlies beperkt tot 0,1 procent na een meevallende groei van de Chinese dienstensector in augustus. De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 1,5 procent kwijt door stevige verliezen onder de Chinese techbedrijven.

Op het Damrak zal Prosus mogelijk onder druk staan door een koersverlies van Tencent. Het Chinese internet- en gamebedrijf zakte ruim 3 procent in Hongkong door nieuwe lockdowns in de Chinese miljoenenstad Chengdu en de plannen van de Verenigde Staten om investeringen in Chinese techbedrijven in te perken.

Ook ING staat in de belangstelling. De bank zet nog eens 75 miljoen euro opzij om klanten te compenseren voor te veel betaalde rentes. Daarmee geeft ING gehoor aan de eerdere uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Eerder had de bank al 180 miljoen euro opzijgezet.

De euro zakte verder in waarde en bereikte een nieuw dieptepunt in twintig jaar. De eenheidsmunt noteerde op 0,9885 dollar, tegen 1,0030 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent duurder op 88,51 dollar per vat. Brentolie kostte 2,2 procent meer op 95,02 dollar.