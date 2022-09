LTO: einde mestuitzondering betekent einde kringlooplandbouw

Het einde van de uitzondering die Nederlandse boeren hebben op de Europese mestregels betekent dat kringlooplandbouw niet meer haalbaar is, stelt landbouwbranchevereniging LTO in een reactie. De organisatie laat weten “geschokt, boos en teleurgesteld” te zijn. Niet alleen de zogeheten derogatie verdwijnt volgens de LTO, maar vanuit Brussel komen er ook “vele voorwaarden bij die voor de hele sector inperkingen betekenen”.

“Boeren en tuinders willen meewerken aan oplossingen voor de vraagstukken waar de sector voor staat, maar het wordt ons zo langzamerhand onmogelijk gemaakt”, stelt Joris Baecke die namens LTO portefeuillehouder Bodem & Water is. Volgens hem was de uitzondering van de Europese regels “een essentiĆ«le bouwsteen voor het verbeteren van de waterkwaliteit”. Ook zouden boeren “een enorm inkomensverlies” lijden.

De subsidieregeling waar minister Staghouwer het over had, is volgens de LTO “ronduit onvoldoende”. “Die is alleen gericht op bedrijven met grasland, terwijl de consequenties alle bedrijven raken”, zegt Baecke. “De Nederlandse overheid zal terug naar Brussel moeten om daar met de vuist op tafel te slaan en nog steviger te onderhandelen.”

Door de uitzonderingspositie mochten Nederlandse boeren meer dierlijke mest uitrijden dan boeren elders in de Europese Unie. De komende jaren gaat die hoeveelheid mest elk jaar wat omlaag tot Nederland in 2026 op het Europese niveau zit. Daar wordt een tegemoetkoming van in totaal 130 miljoen euro tegenover gezet.