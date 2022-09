Olieprijzen stijgen vooruitlopend op OPEC-vergadering

De olieprijzen stonden voorbeurs flink hoger. De prijzen liepen op na geluiden dat de landen van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten (OPEC+) later op maandag besluiten om de productie te beperken om daarmee de prijzen te stutten. Daarnaast kan de energiecrisis in Europa verergeren doordat de G7-landen akkoord gingen met het plan om de prijzen voor Russische olie af te toppen.

Met de invoering van een maximumprijs willen de grote industrielanden ervoor zorgen dat Moskou minder verdient aan de verkoop van fossiele brandstoffen, waardoor Rusland zijn oorlog in Oekraïne minder goed zou kunnen financieren. Het prijsplafond zou vanaf 5 december moeten gaan gelden. Dat is op het moment dat Europa ook Russische olie in de ban doet.

Een vat Amerikaanse olie werd maandag voorbeurs 2,2 procent duurder op 88,74 dollar. Voor Brentolie moest 2,5 procent meer worden betaald op 95,31 dollar per vat. Een week eerder daalden de olieprijzen nog fors vanwege de angst voor een recessie. Dat zal de vraag naar olie mogelijk raken. Ook de tragere economische groei in China, de grootste olie-importeur ter wereld, droeg bij aan de prijsval.

Ruwe olie is sinds begin juni met ongeveer een kwart in prijs gedaald door de vertraging van de wereldeconomie en doordat centrale banken hun rentetarieven verhoogden. Daardoor werden eerdere winsten als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne tenietgedaan.