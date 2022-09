Onderzoek: cv-ketel blijft meest verkochte verwarmingsapparaat

In Nederland zijn vorig jaar 431.000 cv-ketels verkocht. Daarmee blijft de cv-ketel het meest verkochte verwarmingsapparaat. Dat staat in de Gasmonitor, een jaarlijks onderzoek naar de aanschaf van warmtetechnieken, uitgevoerd door Natuur & Milieu. In 2020 werden nog 428.000 cv-ketels verkocht.

De verkoop van warmtepompen nam met 16 procent toe tot 72.300 stuks. Volgens Natuur & Milieu is die groei vooral te danken aan nieuwbouwwoningen. Dit heeft ermee te maken dat nieuwbouw sinds 2018 in principe geen aardgasaansluiting meer krijgt. De verkoop van cv-ketels was vrijwel volledig bestemd voor bestaande woningen.

De cijfers baren Rob van Tilburg, directeur programma‚Äôs van Natuur & Milieu, zorgen. “Het aandeel warmtepompen op de warmtemarkt is nog steeds te klein. Als we op dit tempo doorgaan zijn slechts een half miljoen bestaande woningen tussen 2020 en 2030 uitgerust met een (hybride) warmtepomp, en heeft een groot aantal huishoudens nog jarenlang te maken met extreem hoge gasprijzen. Dit komt niet vanzelf goed ondanks inspanningen van de overheid en de sector. Alle hens aan dek is nodig om zo snel mogelijk meer installateurs en apparaten beschikbaar te krijgen voor de overgang naar aardgasvrij wonen.”

Het aantal aansluitingen op warmtenetten, ook wel bekend als stadsverwarming, nam volgens de monitor met 4 procent toe tot ruim 380.000. In een warmtenet gaat warm water vanuit een centraal punt naar alle woningen die erop zijn aangesloten. Hoe duurzaam dat is, hangt af van de energiebron die op het centrale punt wordt gebruikt.

Natuur & Milieu baseert zich bij het onderzoek op verkoopcijfers van de branche en cijfers van de overheid over subsidieaanvragen. In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland aardgasvrij worden verwarmd.