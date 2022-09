Schiphol denkt weer na over bouw nieuwe terminal

Luchthaven Schiphol heeft de plannen om een nieuwe terminal te realiseren weer afgestoft. De luchthaven zette plannen voor de bouw ervan vanwege de coronapandemie eerder in de ijskast. Volgens een woordvoerster van de luchthaven wordt momenteel nagedacht over het concept en de timing. “In dat kader wordt aan marktpartijen gevraagd om mee te denken”, aldus de zegsvrouw. Het FD meldde eerder op maandag als eerste over de uitbreidingsplannen.

Schiphol benadrukt dat er nog geen investeringsbeslissing is genomen over de uitbreiding. De bouw van een nieuwe terminal is niet onomstreden. Zeker omdat het kabinet eerder had aangekondigd dat het aantal starts en landingen op Schiphol naar beneden moet. Ook in de stikstofdiscussie vallen de plannen van Schiphol mogelijk slecht.

Volgens het FD is de nieuwe terminal nodig om meer “schuifruimte” te creĆ«ren op de luchthaven. De snelle terugkeer van reizigers en personeelstekorten veroorzaakten de voorbije maanden grote problemen op de luchthaven. Nu probeert Schiphol met een beperking van het aantal reizigers, die vooralsnog tot en met oktober duurt, lange rijen en bagageproblemen te ondervangen. Na de realisatie van de terminal zouden andere plekken gerenoveerd kunnen worden.